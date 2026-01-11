При крушении катера на Пхукете госпитализированы 23 россиянина

На Пхукете при столкновении катера с рыболовецким судном пострадали 23 гражданина России. Они госпитализированы, сообщил генконсул России на Пхукете Егор Иванов. Одна россиянка 2008 года рождения погибла, подтвердил он.

По словам генконсула, на катере находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. Полиция Пхукета и Краби ведет расследование инцидента.

«Сотрудники генерального консульства во взаимодействии с медиками, таиландскими правоохранительными органами и местными органами власти оказывают необходимое содействие»,— сказал господин Иванов ТАСС.

По информации газеты Thairath, столкновение произошло в Андаманском море недалеко от Пхукета в 04:55 мск. ТАСС сообщал, что экскурсию организовала компания Korawich Marine 888. По информации источника агентства, катера этой компании уже попадали в аварии.