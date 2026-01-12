Трамп назвал себя спасителем НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что он — тот, кто спас альянс НАТО. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Контекст фразы господин Трамп не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

В начале января американский президент сказал, что США заинтересованы в Гренландии «с точки зрения национальной безопасности». По его словам, воды вокруг острова заполнены кораблями России и Китая. Руководство североатлантического альянса проигнорировало слова Дональда Трампа, что вызвало обеспокоенность в Евросоюзе, сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники.

В FT напомнили, что в НАТО до сих пор не выступили с публичным заявлением, которое бы подтвердило территориальную целостность и суверенитет Дании и Гренландии.

