Жители и гости Ярославской области заплатили за парковку 13,5 млн рублей

Жители и гости Ярославской области в период с 25 по 31 декабря заплатили за парковку 6,4 млн руб., с 1 по 11 января — 7,1 млн руб. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, оплата парковки была произведена 58 тыс. раз.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Наиболее активно пользуются сервисом в Ярославле, далее следуют Переславль-Залесский, Углич, Рыбинск и Ростов Великий. Всего в бюджет поступило 13,5 млн руб.»,— написал губернатор.

Также с момента запуска единого парковочного пространства в регионе зафиксировали 4,3 тыс. нарушений правил оплаты, штраф за каждое составляет 2,5 тыс. руб. По словам Михаила Евраева, технических сбоев в работе сервиса не было.

«На все частные обращения специалисты реагируют оперативно, идет широкая разъяснительная кампания. Но есть общее замечание от многих водителей, и касается оно не работы системы, а уборки снега в парковочных зонах»,— добавил Михаил Евраев. Он поручил разработать дополнительные меры для расчистки парковок. Для решения этой задачи рассматриваются закупка средств малой механизации и привлечение дополнительных рабочих.

25 декабря платные парковки заработали в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле и Угличе. Тариф зависит от города, зоны и категории транспортного средства. Час парковки легкового автомобиля в административной зоне Ярославля — 150 руб., Рыбинска — 120 руб. Для зарегистрированных в регионе машин действует скидка в 50% в первые четыре часа парковки.

Алла Чижова