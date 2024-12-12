В Ростове на торги за 90 млн рублей выставили сухогрузный теплоход

В Ростове-на-Дону выставили на аукцион судно «СТ-1327», принадлежащее компании-банкроту «Мак-Транспорт». Начальная цена теплохода — 90 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из описания лота следует, что прежнее название сухогрузного теплохода — «Арман-1». Судно имеет смешанное плавание — «река - море». Длина транспортного средства составляет 88,12 м, ширина — 12 м, высота борта 6 м. Порт последней государственной регистрации — Таганрог. Тип сухогруза — генгруз, вместимость валовая - 1830 р.т., имеется два двигателя. Теплоход построен в 1987 году.

«Судно “СТ-1327” не приведено в состояние, удовлетворяющее требованиям его класса и не зарегистрировано в Российском международном реестре судов»,— говорится в сообщении конкурсного управляющего должника.

Торги назначены на 24 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Мак-Транспорт» банкротом в декабре 2022 года. Инициатором банкротства общества выступило ООО «Елме». Долг компании перед кредитором составил более 1,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мак-Транспорт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2017 году. Организация занимается деятельностью морского грузового транспорта. Учредителем компании является Олег Москаленко. Убыток фирмы за 2022 год составил 3 млн руб.

Тат Гаспарян