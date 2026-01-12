Бывшая белгородская чиновница Шинкарук обжаловала приговор в кассации
Приговор белгородской экс-чиновнице Шинкарук вступил в силу
Экс-сотрудница правительства Белгородской области Виктория Шинкарук обжаловала в кассации приговор за подготовку терактов на железнодорожных и нефтеперерабатывающих объектах. В декабре 2024 года ей назначили 21 год колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Артема Рыдванова.
Виктория Шинкарук
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Господин Рыдванов сообщил, что в ближайшее время дело будет передано на рассмотрение в коллегию по делам военнослужащих Верховного суда.
В октябре Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе рассмотрел жалобы на приговор и оставил его без изменения, он вступил в законную силу. Сейчас Виктория Шинкарук содержится в колонии в Вологде.
В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году не только Шинкарук, но и ее знакомого Александра Холодкова. Их признали виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), подготовке к теракту и незаконному изготовлению взрывчатки (ст. 30, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ). Оба фигуранта вину не признали.
По версии следствия, в сентябре 2022 года бывший муж Виктории Шинкарук Евгений Кисель перевел ей 100 тыс. руб., а после попросил спрятать их в тайнике. Затем он якобы обратился с аналогичной просьбой к Александру Холодкову, с которым рос в одном детском доме. Последний, как считало следствие, вместе с деньгами спрятал в тайнике взрывное устройство, которое могли использовать для совершения теракта в Белгородской области.
