Мерц выступил за участие США в обеспечении безопасности Гренландии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на участие США в обеспечении гарантий безопасности Гренландии. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются. Bloomberg сообщал, что обсуждается создание совместной миссии НАТО для этой цели.

«У нас продолжаются детальные обсуждения с правительством Дании. Мы хотим вместе работать над улучшением гарантий безопасности Гренландии»,— сказал Фридрих Мерц журналистам во время визита в Индию (цитата по Reuters). «Я ожидаю, что американцы примут в этом участие»,— добавил он.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что для контроля ситуации в регионе Германия предложила НАТО сформировать миссию «Арктический страж». Группа европейских стран во главе с ФРГ и Великобританией также обсуждает возможность военного присутствия в Гренландии, чтобы не допустить его присоединения к США, рассказали собеседники агентства.

Гренландия – остров в составе Дании, обладающий автономией с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна нуждается в Гренландии для обеспечения национальной безопасности. По информации Politico, США стремятся присоединить остров до Дня независимости, 4 июля.

Лусине Баласян