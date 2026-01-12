Экономика России к концу 2025 года приблизилась к стагнации

К концу 2025 года рост российской экономики резко замедлился, приблизившись к стагнации, пишет «Ъ». По данным Росстата, увеличение ВВП за 11 месяцев составило лишь 1%, что, как отмечают в Минэкономики, соответствует официальному прогнозу.

В ноябре показатель вырос минимально — на 0,1% в годовом выражении после октябрьских 1,6%. «Частично такая динамика обусловлена календарным фактором — в ноябре 2025 года было на два рабочих дня меньше», — пояснили в ведомстве.

Выпуск по базовым видам деятельности в ноябре впервые с февраля 2023 года сократился на 0,5%. Одновременно потребительские расходы в конце декабря упали на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фиксирует «Сбериндекс».

