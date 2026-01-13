Результат
Теннис
Рейтинг года ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5105. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4780. 5 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4105. 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4080. 7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3990. 8 (8). Бен Шелтон — 3960. 9 (9). Тейлор Фриц (оба — США) — 3840. 10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3065. 11 (10). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990. 12 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2910. 13 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2795. 14 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2600. 15 (14). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2585. 16 (15). Хольгер Руне (Дания) — 2580. 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 18 (18). Якуб Меншик — 2125. 19 (19). Иржи Легечка (оба — Чехия) — 2090. 20 (21). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2035.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 990 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8328. 3 (4). Кори Гауфф — 6423. 4 (3). Аманда Анисимова (обе — США) — 6320. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850. 6 (6). Джессика Пегула (США) — 5453. 7 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4267. 8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4232. 9 (7). Мэдисон Киc (США) — 4003. 10 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3512. 11 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375. 12 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2856. 13 (12). Линда Носкова (Чехия) — 2641. 14 (14). Клара Таусон (Дания) — 2530. 15 (15). Эмма Наварро (США) — 2467. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2366. 17 (18). Виктория Мбоко (Канада) — 2157. 18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2122. 19 (20). Каролина Мухова (Чехия) — 2083. 20 (26). Марта Костюк (Украина) — 1983… 23 (21). Диана Шнайдер — 1818… 31 (30). Вероника Кудерметова — 1517… 33 (33). Анна Калинская — 1483… 44 (44). Анастасия Павлюченкова — 1185… 62 (61). Анна Блинкова — 1016… 98 (100). Оксана Селехметьева (все — Россия) — 766.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.