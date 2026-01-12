Евгений Воробьев будет исполнять обязанности замгубернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков поручил подготовить документы о назначении Евгения Воробьева исполняющим обязанности заместителя губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами. С февраля 2022 года господин Воробьев занимал пост начальника управления региональной безопасности. О кадровом решении губернатор сообщил в ходе оперативного совещания 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что Евгений Воробьев «в представлении не нуждается», и в регионе нет ни одной «горячей» точки, где бы он не побывал. Ранее, в конце марта 2025 года после вечернего эфира Вячеслава Гладкова стало известно, что господин Воробьев был трижды ранен в ходе исполнения служебных обязанностей.

Губернатор также отметил, что в работе предыдущих заместителей, курировавших этот вопрос, были «проседания и недостатки». Господина Воробьева глава региона также просил уделить внимание антикоррупционной работе.

По информации правительства Белгородской области, офицер с высшим военно-специальным образованием, преподаватель начального военного обучения Евгений Воробьев в 1987 году окончил высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского, а в 1997 году — военную академию им. М.В. Фрунзе. Господин Воробьев около 40 лет проработал в УФСБ России по Белгородской области. Отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране государственной границы».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 10 января Вячеслав Гладков заявил о крайне тяжелом периоде в Белгородской области после ракетного удара ВСУ.

Денис Данилов