«Локомотив» отклонил предложение ЦСКА о переходе футболиста Дмитрия Баринова

Московский футбольный клуб «Локомотив» «по спортивным и финансовым причинам» отклонил предложение ЦСКА о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом заявил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов, слова которого приводит пресс-служба «Локомотива».

Действующий контракт 29-летнего футболиста с клубом истекает 30 июня 2026 года. Дмитрий Ульянов рассказал, что переговоры с игроком были возобновлены «до начала незащищённого периода действия контракта»: хавбеку был предложен новый четырехлетний договор, «соответствующий его игровым, лидерским и капитанским качествам», однако «сторона футболиста отклонила это предложение».

Между тем ранее Дмитрий Баринов утверждал, что не получал от клуба предложения о продолжении сотрудничества. «''Локомотив'' с новым предложением по контракту на меня не выходил. Видимо, не заслужил», — приводит слова футболиста портал Sport24. Баринов подчеркнул, что «ни в коем случае» не уходит из команды «прямо сейчас». Он сообщил, что знает об интересе ЦСКА.

Дмитрий Баринов выступает за первую команду «Локомотива» с 2015 года. В системе клуба он находится с 2012 года. В составе команды полузащитник стал чемпионом России (2018), трижды выигрывал кубок страны (2017, 2019, 2021) и один раз — суперкубок (2019).

Арнольд Кабанов