Суд частично арестовал имущество основателя ГК «Дискус» на 594 млн рублей

Октябрьский райсуд Новосибирска частично удовлетворил ходатайство обвинения об аресте имущества основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая. «Наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, а также на имущество ООО «Дискус Строй» на общую сумму 594,5 млн руб.»,— сообщают суды общей юрисдикции региона.

Сторона обвинения также просила суд наложить арест на имущество ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод», которые, считают правоохранители, фактически принадлежат Алексею Джулаю.

Как писал «Ъ-Сибирь», владельца ГК «Дискус» задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигурант дела с 2019-го по 2023 год, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, привлек средства дольщиков на строительство 53 многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Однако объекты впоследствии так и не были введены в эксплуатацию. Ущерб более чем 800 дольщикам оценивается правоохранителями на сумму свыше 1,2 млрд руб.

Александра Стрелкова