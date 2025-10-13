«Дискус» в судебном дискурсе

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Джулая, под руководством которого группа компаний «Дискус» стала одним из лидеров жилищного строительства в городе. Он обвиняется в мошенничестве, причинившем пайщикам строительных кооперативов ущерб в размере 1,2 млрд руб. По данным правоохранительных органов, за время следствия застройщик «принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 млн руб.». Бизнесмен свою вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие по делу новосибирского бизнесмена Алексея Джулая заняло около двух с половиной лет

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Октябрьский районный суд Новосибирска направят уголовное дело руководителя группы строительных компаний, сообщило 13 октября следственное управление СКР по Новосибирской области. В сообщении прокуратуры региона обвиняемый назван директором ООО «Дискус-Строй». Источники «Ъ-Сибири» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о предпринимателе Алексее Джулае.

Алексей Джулай — один из известных новосибирских застройщиков. Первую компанию группы «Дискус» он создал в начале 2000-х годов. Постепенно она стала одним из лидеров новосибирского рынка, благодаря, в первую очередь, масштабным проектам в микрорайонах «Плющихинский» (Октябрьский район) и «Просторный» (Кировский район). Так, по данным «Единого ресурса застройщиков», ГК «Дискус» возглавляла рейтинг новосибирских компаний по объему введенного жилья в 2019 году (118,1 тыс. кв. м) и в 2023-м (335,3 тыс. кв. м). В прошлом году было сдано 57,7 тыс. кв. м, что стало шестым результатом.

Бизнесмен активно включился в общественно-политическую жизнь Новосибирска. С 2010 года он трижды избирался в горсовет. Одно время руководил Федерацией дзюдо Новосибирской области.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале апреля 2023 года правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела о предполагаемом хищении средств участников долевого строительства двух многоквартирных домов «Плющихинского» лицами из числа руководителей ГК «Дискус». Эти объекты так и не были достроены. Спустя несколько дней Алексея Джулая задержали, но суд отпустил его под запрет определенных действий.

В сообщении областного главка СКР говорится, что бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация). По данным следствия, в 2019-2023 годы он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, израсходовал на цели, не связанные со строительством, деньги членов потребительских жилищно-строительных кооперативов, созданных для возведения жилых домов в Октябрьском районе.

«Более 800 потерпевших, доверяя представителю застройщика с многолетним опытом работы, внесли денежные средства для строительства домов на общую сумму более 1 млрд руб. В итоге срок сдачи объектов истек, а дома до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию»,— сообщили в следственном управлении об ущербе, нанесенном действиями предпринимателя.

По данным областной прокуратуры, ущерб превысил 1,2 млрд руб., причем «часть из них злоумышленник легализовал путем совершения сделок с подконтрольными ему организациями и обналичивания денежных средств».

«Следствием приняты обеспечительные меры, в результате которых судом наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более 1 млрд руб. Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемый принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 млн руб.»,— рассказали также в следственном управлении.

По данным правоохранительных органов, свою вину Алексей Джулай не признал. Получить комментарий его адвоката не удалось.

Валерий Лавский, Александра Стрелкова