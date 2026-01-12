Суд арестовал задержанного за подготовку теракта на Чусовском мосту

Суд арестовал мужчину, которого ФСБ подозревает в подготовке теракта на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Срок содержания под стражей в региональном УФСБ не уточнили.

По версии ведомства, мужчина действовал в интересах спецслужб Украины. Сам задержанный заявил, что стал жертвой телефонных мошенников, которые выманили у него деньги, а потом пообещали помочь вернуть средства в обмен на сотрудничество. В пресс-релизе ФСБ указывалось, что уголовное дело в отношении жителя Чусового 1972 года рождения было возбуждено по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В следствии не исключают появления в деле новых статей УК РФ.