ФСБ: жертва украинских мошенников планировала взорвать мост в Пермском крае

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае. Согласно заявлению ведомства, преступление готовили спецслужбы Украины. Задержан предполагаемый соучастник — гражданин РФ, действовавший по приказу телефонных мошенников.

Согласно пресс-релизу ФСБ, в городе Чусовом задержан мужчина 1972 года рождения, который собирался устроить взрыв на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. Подозреваемый заявил, что по указке мошенников в Telegram перевел 350 тыс. руб. на «безопасные счета», после чего с ним связались «сотрудники правоохранительных органов и спецслужб». Мошенники пообещали мужчине помочь вернуть деньги, если он выполнит их указания.

При обыске по месту жительства фигуранта нашли 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления СВУ и веб-камеру, с помощью которой планировалось наблюдать за мостом. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), решается вопрос о возбуждении дела по статьям о теракте (ст. 30, ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ).