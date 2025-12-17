Roblox пересмотрит систему модерации на платформе для возобновления работы в РФ

Руководство Roblox пересмотрит подход к модерации контента для снятия ограничений работы платформы в России, сообщили в Роскомнадзоре. Как отметили в службе, компания признала, что недостаточно работала над фильтрацией контента в играх и безопасностью чатов на платформе. Сейчас Roblox «выразил готовность к поэтапному приведению своей работы в стране в соответствие с требованиями российского законодательства».

Roblox — одна из крупнейших игровых платформ в мире. По данным Mediascope, в России в октябре среди топа мобильных игр Roblox заняла второе место: месячный охват платформы достиг почти 8 млн человек, среднесуточный охват — более 2 млн человек. По данным самой компании, DAU (среднесуточная аудитория) сервиса в третьем квартале достигла 151,5 млн человек, увеличившись на 70% год к году, выручка платформы за девять месяцев 2025 года увеличилась на 33%, до $3,475 млрд. В середине ноября Roblox объявила о вводе обязательной верификации возраста по фото для доступа к чату платформы, чтобы пользователи могли общаться только с игроками схожей возрастной группы.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в начале декабря из-за размещения на платформе деструктивных материалов, зафиксированных случаев буллинга и т. д. (см. “Ъ” от 3 декабря). Тогда в Роскомнадзоре отмечали, что требования по обеспечению безопасности детей направлялись компании неоднократно начиная с 2019 года, но они были проигнорированы. «Если это реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в интернете, то ведомство будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство»,— добавили в Роскомнадзоре.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что за несколько дней после блокировки Roblox в России она получила 63 тыс. писем, часть из которых были направлены в Роскомнадзор.

Варвара Полонская