Провокации со стороны «внутренних врагов» отследят в Белгородской области

Министру общественных коммуникаций Белгородской области Оксане Тарантовой поручено подготовить мониторинг для фиксации попыток провокаций населения и попыток поднять волну недовольства в текущей сложной обстановке. Результаты следует вынести на рассмотрение оперштаба и передать в силовые структуры для правовой оценки действий в рамках административного и уголовного кодексов. Этот вопрос обсуждался на заседании регионального правительства 12 января.

Исполнять поручение будет министр информации региона Оксана Тарантова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Вячеслав Гладков на заседании подчеркнул, что каждая сложная ситуация вызывает агрессию у врагов государства. По его словам, власти видят информационные атаки как с украинской стороны, так и со стороны «внутренних врагов». Отреагировать в таком случае необходимо на попытки сформировать социальное напряжение. Как отметил глава региона, «людям и так тяжело», а провокации в период обстрелов, понижения температуры и снегопадов могут привести к негативным последствиям.

«Давайте давать правильную правовую оценку таким действиям»,— резюмировал господин Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 9 января по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен ракетный удар. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же. Почти 200 тыс. белгородцев не получали услуги по водоснабжению и водоотведению. Вячеслав Гладков заявил, что «наступил крайне тяжелый период» и отметил, что без предварительной работы по обеспечению резервной генерации ситуация была бы более тяжелой. На заседании правительства 12 января господин Гладков также отметил, что проблема потери энергоресурсов может охватить всю Белгородскую область.

Денис Данилов