Адвокат Свириденко: Долина нарушила процедуру приема-передачи квартиры Лурье

Защита Полины Лурье, покупательницы квартиры Ларисы Долиной, сообщила о серьезных нарушениях процедуры приема-передачи квартиры в центре Москвы, которая по решению Верховного суда должна была перейти к новой собственнице. По словам адвоката Светланы Свириденко, в акте приема-передачи не были отражены изменения адреса регистрации певицы и подтверждение полномочий ее представителя.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем»,— уточнила адвокат в беседе с ТАСС.

Госпожа Свириденко добавила, что акт должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или их уполномоченными представителями. Однако Лариса Долина не пришла на передачу, а ее представитель заявил, что не обладает необходимыми полномочиями.

Накануне должна была состояться процедура приема-передачи квартиры Ларисы Долиной, но она сорвалась. Защитница певицы Мария Пухова рассказала, что та находится не в России. В ее отсутствие Полина Лурье отказалась принимать квартиру.

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Полине Лурье. Затем певица сказала, что заключила сделку под влиянием мошенников, и добилась в суде признания ее недействительной. 16 декабря 2025-го Верховный суд признал госпожу Лурье собственницей квартиры. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину.