АвтоВАЗ готовится вернуться к пятидневной рабочей неделе

АвтоВАЗ планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе в начале 2026 года. О готовности к этому заявил глава компании Максим Соколов.

Несмотря на сложности с перестройкой логистических цепочек и локализацией комплектующих, возникшие после 2022 года, АвтоВАЗ расширяет модельный ряд и в 2025 году представит семейный кроссовер Lada Azimut.

В компании отмечают влияние общего кризиса в отрасли на объемы производства. По итогам десяти месяцев 2025 года выпуск легковых автомобилей в России сократился на 9,6%. Снижение спроса связано с высокими процентными ставками по автокредитам.

В 2024 году заводы АвтоВАЗа произвели более 500 тыс. автомобилей, в 2025 году — более 320 тыс. Руководство компании выражает уверенность в потенциале автопрома для дальнейшего развития и реализации технологических проектов.

Андрей Сазонов