Финалист Wimbledon 2016 года Милош Раонич завершил карьеру

Бывшая третья ракетка мира канадец Милош Раонич объявил о завершении карьеры. Об этом теннисист сообщил в социальной сети X.

«Время пришло, я завершаю карьеру. Ты знаешь, что этот момент когда-нибудь настанет, но почему-то никогда к нему не готов. Сейчас я готов настолько, насколько это вообще возможно. Теннис был моей любовью и страстью на протяжении большей части жизни»,— написал Раонич. В своем заявлении он поблагодарил семью, болельщиков, тренеров и соперников.

Милошу Раоничу 35 лет. Он является победителем восьми турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2016 году канадец дошел до финала Winbledon, где проиграл британцу Энди Маррею, а также вышел в полуфиналы Australian Open и Итогового турнира ATP. В том же году Раонич добрался до третьей строки мирового рейтинга, что является его лучшим результатом в карьере.

Свой последний матч Раонич провел в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже он в первом круге уступил немцу Доминику Кепферу. За карьеру теннисист заработал $20,7 млн.

Таисия Орлова