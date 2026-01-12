Приговор белгородской экс-чиновнице Шинкарук вступил в силу

В подмосковной Власихе Апелляционный военный суд признал законным приговор экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук. Ее признали виновной в содействии террористической деятельности, организуемой спецслужбами Украины. ТАСС сообщает со ссылкой на участников процесса, что теперь решение суда первой инстанции вступило в силу.

В конце 2024 года суд приговорил Викторию Шинкарук к 21 году колонии и штрафу в размере 1,5 млн руб. Аналогичное наказание было назначено Александру Холодкову, которого суд признал ее сообщником. Оба подсудимых не признали вину.

