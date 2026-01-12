За новогодние праздники от ударов ВСУ пострадали 122 дома и квартиры в Белгороде

В период с 29 декабря по 11 января в Белгороде в результате атак ВСУ были повреждены 18 частных домов и 104 квартиры. Об этом сообщил 12 января мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По его словам, самый сложный объект в центре города пока остается в работе.

Восстановить за то же время удалось 50 жилых объектов. На неделе с 12 по 18 января в городе планируется отремонтировать 55 объектов, а всего в работе остается 697 домов и квартир. Господин Демидов также рассказал, что на этой неделе начинается массовая установка новых окон. Первые конструкции уже поступают к строителям.

Кроме того, начиная с 28 декабря, в Белгороде получили повреждения 44 автомобиля. В работе у оценщиков находится 81 авто, а на согласовании выплат — 133 заявки. Завершить оценку предполагается до 18 января.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 9 января по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен ракетный удар. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же. Почти 200 тыс. белгородцев остались без воды и водоотведения. Вячеслав Гладков заявил, что «наступил крайне тяжелый период» и отметил, что без предварительной работы по обеспечению резервной генерации ситуация была бы более тяжелой. На заседании правительства 12 января господин Гладков также отметил, что проблема потери энергоресурсов может охватить всю Белгородскую область.

Денис Данилов