Суд прекратил дело по иску о восстановлении в должности экс-замглавы Нефтеюганска

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) прекратил производство по гражданскому делу о восстановлении в должности бывшего первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова, сообщили в пресс-службе судов региона. Отметим, производство было прекращено по инициативе самого Гусенкова — он, будучи истцом, отозвал иск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, Павел Гусенков был освобожден от должности замглавы Нефтеюганска из-за утраты доверия в середине декабря. Затем он обратился в суд с гражданским иском о восстановлении в должности.

Отставке предшествовало уголовное дело в его отношении — бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Ранее, в рамках избрания меры пресечения, его отправили в СИЗО. Затем суд отпустил Гусенкова под домашний арест. По версии следствия, экс-чиновник в 2023 году мог способствовать передаче по заниженной стоимости помещений аптечной сети «Фармация». Учредителем сети выступает город Нефтеюганск, покупателями правоохранители считают местных предпринимателей.

Павел Гусенков был назначен на должность замглавы в 2022 году. Он курировал деятельность юридическо-правового управления, департамента по делам администрации, отдела записи актов гражданского состояния, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами и отдела по обеспечению деятельности административной комиссии.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Продажа аптек превысила полномочия».

Артем Путилов