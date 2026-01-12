На Домбае закрыли часть канатных дорог из-за ухудшения погоды

Канатные дороги «Домбай-2» и «Домбай-3» на одноименном горнолыжном курорте закрыли из-за метели и сильного ветра. Канатная дорога «Домбай-1» работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. Там подчеркнули, что теперь ски-пассы продаются по сниженной цене. Для катания доступна трасса «Лесная».

В пресс-службе предупредили, что катание вне подготовленных трасс запрещено и лавиноопасно, и призвали посетителей соблюдать осторожность на склонах.

Домбай — всесезонный горнолыжный курорт и туристический центр в Карачаево-Черкесской Республике на территории Тебердинского заповедника на Северном Кавказе.

Сегодня на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области закрыли кресельную канатную дорогу «Фристайл» из-за пожара в здании машинного отделения. Помимо нее на курорте приостановили работу еще трех подъемников.