На горнолыжном курорте Шерегеш из-за пожара закрыли канатную дорогу

Кресельную канатную дорогу «Фристайл» в секторе А на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области закрыли в связи с пожаром в здании машинного отделения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 06:15 по местному времени (02:15 мск). Пожар потушили в 6:58 по местному времени (2:58 мск). По данным МЧС, в результате происшествия в здании сгорела крыша, внутри было повреждено электрооборудование. Пострадавших при пожаре нет. Устанавливается причина возгорания.

В пресс-службе курорта также опубликовали информацию о режиме работы подъемников. Помимо канатной дороги «Фристайл», в секторе A приостановлена работа гондольного подъемника «Gesh Fly», а в секторе F — канатных дорог «Панорама» и «Sky Way».