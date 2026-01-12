Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

«Нэшвилл Предаторс» на своем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос, Коул Смит и Роман Йоси. У «Вашингтона» отметился Итен Фрэнк, гол и результативная передача на счету российского нападающего Александра Овечкина. Он продлил свою результативную серию с заброшенными шайбами до четырех матчей. Всего в этом сезоне форвард набрал 40 очков (20 голов+20 результативных передач).

В других матчах дня «Колумбус Блю Джекетс» в гостях обыграл «Юта Маммот» — 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил форвард Дмитрий Воронков. Нападающий «Колумбуса» Кирилл Марченко отличился двумя голевыми пасами, одна результативная передача на счету защитника Ивана Проворова. У «Юты» гол забил защитник Михаил Сергачев.

«Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:2. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забил гол и отдал два паса, форвард Иван Барбашев записал в свой актив результативную передачу. Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 26 бросков.

Таисия Орлова