Ставропольская прокуратура оштрафовала 4 турбазы на Егорлыкском водохранилище

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения на берегах Егорлыкского водохранилища. Четыре предпринимателя эксплуатировали базы отдыха без разрешений. Прокуроры привлекли их к ответственности и оштрафовали на 50 тыс. руб.

Прокуратура начала проверку законности использования береговой полосы. Индивидуальные предприниматели разместили на участках в водоохранной зоне гостевые дома, беседки и мангальные зоны. Они катали отдыхающих на катерах по акватории. Бизнесмены ограничили свободный доступ граждан к воде, что запрещено ст. 8.12.1 КоАП РФ. Один из них установил загон с домашней птицей в прибрежной защитной полосе, нарушив ст. 8.42 КоАП РФ. Предприниматели также самовольно заняли водный объект по ст. 7.6 КоАП РФ.

Прокуроры вынесли постановления о штрафах. Общая сумма составила 50 тыс. руб. Штрафы по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ для ИП достигают 40 тыс. руб., по ст. 8.12.1 — до 50 тыс. руб., по ст. 7.6 — аналогично. Прокуратура контролирует устранение нарушений. Егорлыкское водохранилище расположено в Ставропольском крае, в Апанасенковском округе. Водоохранная зона здесь имеет ширину 50–200 метров в зависимости от категории водоема. Подобные проверки стали частыми: в декабре 2025 года прокуратура оштрафовала базу на Сенгилеевском водохранилище на 35 тыс. руб. за пирсы и баню без согласования.

Предприниматели не получили специальных разрешений на рекреацию. Закон требует согласования с Росприроднадзором для деятельности, влияющей на водные биоресурсы. Ограничение доступа к берегу противоречит Водному кодексу РФ. Загон с птицей усилил риск загрязнения прибрежной полосы. Прокуроры зафиксировали все нарушения во время выездной проверки. Они собрали доказательства и передали дела в суд. Бизнесмены заплатили штрафы в установленные сроки.

Прокуратура усилила контроль за водными объектами в крае. В 2025 году выросли штрафы за нарушения водного законодательства. Федеральный закон № 473-ФЗ от декабря 2025 года повысил их для юрлиц до 1 млн руб. Егорлыкское водохранилище важно для ирригации и отдыха. Его площадь — около 270 км, глубина до 20 метров. Нарушения угрожают экологии региона. Прокуроры обещают новые проверки турбаз. Устранение проблем продолжается под их надзором.

Станислав Маслаков