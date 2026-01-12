В Ставрополе ввод жилья вырос на 7% за 11 месяцев 2025 года

Ставрополь завершил 2025 год уверенным ростом жилищного строительства. За январь–ноябрь ввели в эксплуатацию 682,4 тыс. кв. м жилья, включая индивидуальное жилищное строительство. Показатель превысил аналогичный период 2024 года на 7%.

Индивидуальные застройщики построили 169,1 тыс. кв. м жилья. Они обеспечили четверть общего объема. Крупные и средние организации выполнили строительных работ на 27,5 млрд руб., следует из данных Северо-Кавказстата.

Рост продолжил тенденцию года. В первом полугодии 2025 года ввели 422 тыс. кв. м — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. За январь–август построили 544,2 тыс. кв. м (+34,8%). Индивидуальные застройщики внесли 147,5 тыс. кв. м в августовские итоги (+1,3%).

В Ставропольском крае за 11 месяцев ввели 1,8 млн кв. м жилья. Регион перевыполнил план нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 145%. ИЖС доминирует: 1,2 млн кв. м против 692 тыс. кв. м многоквартирных домов. Край занял 13-е место по России и 2-е в СКФО.

Министр строительства края Андрей Уваров отметил вклад изменений в законодательстве. Новые правила обезопасили долевое строительство и ИЖС с 2025 года. Спрос растет на коттеджи, таунхаусы и дуплексы с инфраструктурой.

В Ставропольском крае лидируют Шпаковский округ (254,6 тыс. кв. м) и Предгорный (146,5 тыс. кв. м). Ессентуки и другие курорты добавили значимые объемы. Общий ввод в СКФО достиг 6,4–6,5 млн кв. м.

Эксперты прогнозируют годовой объем в крае до 3 млн кв. м при сохранении темпов. Рост в городе опережает край: за 7 месяцев ввели 495,9 тыс. кв. м (+40%). Флагманами роста по-прежнему остаются две агломерации: Ставропольская и Кавминводы.

Станислав Маслаков