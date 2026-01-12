Экс-глава совета директоров ФК «Локомотив» стал фигурантом дела о заказных убийствах

Экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов проходит по делу о заказных убийствах, в котором фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Утверждается, что Сергей Липатов мог заплатить за убийство директора фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова.

Сергей Липатов (фото 2007 года)

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Информацию подтверждает «РИА Новости». В деле также упоминается обвиняемый по фамилии Рамазанов. По данным московского суда, его отправили в СИЗО в ноябре 2024 года, а фигурантов Липатова и Цимбаева арестовали в апреле 2025-го.

Валерия Цимбаева связывают с попыткой убийства экс-советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина в 2003 году. В него стреляли из автомата в Токмаковом переулке Москвы. Мужчина получил три огнестрельных ранения, но выжил. Олега Рамазанова следствие называло заказчиком преступлений.

