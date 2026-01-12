Теннисистка Мирра Андреева поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок. Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку, теперь она занимает восьмое место.

В активе Андреевой 4232 очка. На завершившемся в воскресенье турнире, который прошел в австралийском Брисбене, Мирра Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила украинке Марте Костюк. Победительницей соревнования во второй раз подряд стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Из россиянок в топ-100 рейтинга WTA входят Екатерина Александрова (11-е место; 3375 очка) Людмила Самсонова (18; 2122 очка), Диана Шнайдер (23; 1818), Вероника Кудерметова (31; 1517), Анна Калинская (33; 1483), Анастасия Павлюченкова (44; 1185), Анна Блинкова (62; 1016) и Оксана Селехметьева (99; 766).

Мирре Андреевой 18 лет. Она является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр в парном разряде. Наивысшая позиция россиянки в мировом рейтинге — 5-я.

Таисия Орлова