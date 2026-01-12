Лидером кинопроката праздников в Ярославской области стал «Чебурашка 2»

Вторая часть фильма «Чебурашка» стала лидером кинопроката в Ярославской области по итогам новогодних праздников. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы в регионе составили 46,9 млн руб. (48,60% всех сборов в области), в кинотеатры на фильм сходили 93,4 тыс. зрителей (37,51% всех зрителей), состоялось 1,3 тыс. сеансов.

«Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января, к 12 января фильм собрал 4,9 млрд руб. по всей стране.

Второе место в регионе по кассовым сборам практически разделили фильмы «Буратино» и «Простоквашино». Обе картины собрали по 20,2 млн руб. (40% сборов в регионе). За период новогодних праздников чуть чаще показывали «Буратино» (794 сеанса против 743 у «Простоквашино»), однако на «Простоквашино» в итоге сходило больше зрителей (44,5 против 42,3 тыс. человек). Оба фильма вышли 1 января.

На четвертом месте по объему сборов в регионе мультфильм «Три богатыря и свет клином», вышедший в прокат 25 декабря: он собрал 2,8 млн руб. и 6,3 тыс. зрителей. На пятом месте — «Елки 12»: сборы составили 2,5 млн руб., на фильм сходили 4,3 тыс. зрителей.

Алла Чижова