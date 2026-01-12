Более 900 зданий остались без тепла в Рубцовске из-за аварии на трубопроводе

Авария на теплосетях в Рубцовске привела к отключению отопления в 556 многоквартирных домах и 350 частных. Кроме того, теплоснабжение отключено в 24 детских садах, 12 школах и 21 медицинском учреждении, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», авария на магистральном трубопроводе произошла сегодня около 7:30 по местному времени на ул. Карла Маркса. Восстановить подачу тепла планируется в течение суток. На поврежденном участке работают 12 специалистов теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании» и 10 единиц спецтехники. Прокуратура региона проводит проверку по факту произошедшего.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 13 января в Алтайском крае ожидается похолодание до -13 градусов.

Александра Стрелкова