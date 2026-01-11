В Свердловской области ожидаются морозы в первую рабочую неделю января

В первую рабочую неделю 2026 года в Свердловской области ожидаются сильные морозы, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «На Урал начнет наступление антициклон с арктического побережья, в который дополнительно поступит ультраполярный воздух с Таймыра. 13-15 января в Свердловской области морозы окрепнут до -30...-35°»,— добавили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 12 января, ожидается облачность с прояснениями, на севере местами небольшой снег, на юге ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег. Изморозь. Ветер северный 3-8 м/с. Температура ночью на юге составит -12...-17°, на севере -17...-22°, на крайнем севере -25...-30°, днем -10...-15°, на севере до -20°.

Во вторник, 13 января, прогнозируют переменную облачность, без осадков, изморозь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью составит -25...-30°, на юго-западе до -20°, на северо-востоке до -35°, днем -24...-29°, на юго-западе до -19°, на северо-востоке до -34°.

В среду, 14 января, в регионе вновь ожидается переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью составит -31...-36°, на северо-востоке до -39°, на юго-западе -23...-28°, днем -25...-30°, на юго-западе -19...-24°.

В четверг, 15 января, сохранится переменная облачность, без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью составит -32...-37°, на крайнем юго-западе -24...-29°, днем -22...-27°, на крайнем севере -32°.

В Екатеринбурге, в понедельник, 12 января, синоптики прогнозируют ночью умеренный снег, -13°, днем небольшой снег, -11°. Ветер будет северный, северо-восточный 3-8 м/с.

Во вторник, 13 января, в городе похолодает ночью до -23°, днем до -22°, без существенных осадков. Ветер будет восточный, юго-восточный 2-7 м/с.

В среду, 14 января, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит -29°, днем -24°. Ветер будет восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

В четверг, 15 января, температура ночью может составить -30°, днем -24°, без осадков.

Полина Бабинцева