В Ярославле на неделе похолодает до -18 градусов

В Ярославле на этой неделе ожидается снег на протяжении четырех дней, а в выходные похолодает до -18 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

В понедельник в городе будет до -10 градусов днем и -11 ночью. Во вторник-четверг ожидается от -6 до -8 градусов. На протяжении этих дней и днем, и ночью будет идти снег.

Прекратится выпадение осадков в пятницу, ожидается -9 градусов. Однако в ночь на субботу сильно похолодает — до -16 градусов, в ночь на воскресенье — до -18. Днем в первый выходной прогнозируется -10, во второй — -11. В последние дни недели будет малооблачно.

Алла Чижова