Сегодня отмечает юбилей актриса, режиссер и продюсер, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Апексимова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ирина Апексимова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ее поздравляет музыкант-мультиинструменталист, певец, композитор, аранжировщик, продюсер Тимур Ведерников:

— Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Не знаю, какой была бы Ирина Апексимова хоккеисткой, но все, за что она берется, получается талантливо и ярко! Потрясающая актриса, танцовщица (вспомните танец в «Ширли-мырли») и невероятно стильная женщина! А какая харизматичная певица!!! Мне посчастливилось поработать с Ириной в музыкальном проекте, где она пела одесские песни. Я таки знаю, о чем говорю!))) Ну и, конечно же, она удивительный руководитель! Ей удалось объединить Театр на Таганке, и уже этим она вошла бы в историю российского театра. Но это не все! Ирина сделала его современным, актуальным и аншлаговым! Вдохнула новую жизнь, привлекла молодых интересных актеров. Она не боится экспериментов, но чувство вкуса и такта не допускает в этих экспериментах пошлости. А еще Ирина — искренний патриот своей страны. И своего любимого города Одессы. Русского города Одессы. Я желаю в этот юбилей очень простых вещей. Здоровья, радости, возможности далее творить и мирного неба над всеми нами!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»