Chevron пообещала укреплять энергобезопасность США своей работой в Венесуэле

Компания Chevron намерена продолжать работать в Венесуэле и тем самым укреплять энергобезопасность США. Об этом «РИА Новости» заявили в американской энергетической корпорации.

«Chevron является частью истории Венесуэлы уже более столетия, — отметили в компании. — Мы привержены ее настоящему и готовы помочь построить лучшее будущее». В Chevron добавили, что одновременно компания хочет содействовать укреплению региональной безопасности, а также энергетической безопасности США.

Chevron остается единственной в Венесуэле американской компанией, работающей по выданной для нее правительством США лицензии. Американская ExxonMobil на данный момент считает Венесуэлу непривлекательной для инвестиций. Ее руководство, а также главы ConocoPhillips и Chevron на прошлой неделе участвовали во встрече с президентом США. Дональд Трамп заявил, что американские нефтекомпании инвестируют в Венесуэлу не менее $100 млрд.