Welt рассказала о катастрофической ситуации с энергетикой в Киеве

Корреспондент немецкой газеты Welt заявил, что в Киеве сложилась критическая ситуация в сфере энергетики. По словам Кристофа Ваннера, в домах отсутствует отопление, наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Журналист добавил, что аналогичные проблемы наблюдаются в других городах Украины.

11 января Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по «объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ», а также по предприятию ВПК и пунктам дислокации военнослужащих.

В ноябре Politico писало, что на Украине ожидают «самую тяжелую зиму» с 2022 года.