Украину ждет самая суровая зима с начала российской СВО в 2022 году, говорится в свежих публикациях американских и европейских СМИ. Издания указывают на проблемы Киева с финансированием со стороны западных партнеров, трудности с согласованием поставок вооружений, а также на состояние ТЭК и прогнозы о морозной зиме.

Politico опубликовало статью под заголовком «Самая суровая зима за все время». Издание процитировало бывшего министра энергетики Украины Ольгу Богуславец. Она считает, что «уже сейчас ясно, что эта зима будет намного тяжелее всех предыдущих».

«Би-би-си» со ссылкой на «инсайдеров» утверждает, что украинские власти «готовятся к худшей зиме» с начала боевых действий. Неназванный украинский высокопоставленный чиновник высказал мнение, что «это будет самая страшная зима в нашей истории». «Все государственные институты должны быть готовы к худшему сценарию», — добавил собеседник «Би-би-си». В материале также приводится мнение гендиректора украинской энергетической компании ДТЭК Максима Ткаченко, который обвинил Россию в попытках «полностью уничтожить энергетическую систему Украины».

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре Украины.