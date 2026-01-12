Популярность упрощенного оформления аварий без ГИБДД выросла незначительно

За 11 месяцев 2025 года водители подали 761,7 тыс. заявок на оформление аварий через европротокол без участия ГИБДД против 771 тыс. за аналогичный период прошлого года. Их доля в общем числе заявлений по ОСАГО достигла 41%, увеличившись на 1,5 процентного пункта, следует из данных Российского союза автостраховщиков (есть у «Ъ»).

Пострадавший в аварии автовладелец при оформлении ДТП европротоколом может получить компенсацию ущерба на сумму до 400 тыс. руб. при отсутствии разногласий между участниками происшествия и при фиксации обстоятельств аварии в мобильном приложении. При разногласиях лимит снижается до 200 тыс. руб. Если разногласий нет, но нет и фото, лимит составляет 100 тыс. руб.

Доля оформляемых европротоколом мелких аварий заметно отличается в разных регионах. В Приморском крае она составляет 71,1%, в Новосибирской области — 64,6%, в Самарской области — 51,6%. Но на Камчатке этот показатель составил 8,4% ДТП, в Ненецком автономном округе — 19,9%. Согласно оценкам экспертов, только в 10% случаев ДТП сумма причиненного ущерба превышает 400 тыс. руб.

