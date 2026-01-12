Европротокол буксует в мошенниках

В 2025 году водители подали свыше 760 тыс. заявок на оформление аварий через европротокол без участия ГИБДД. С помощью этого инструмента, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), было оформлено более 40% ДТП. Но популярность инструмента растет медленно, и эксперты расходятся во мнении, что стало сдерживающим фактором. Одни считают, что большое количество автовладельцев с каско вынуждает ждать инспекторов для получения документов после ДТП. Другие указывают на низкий уровень доверия автовладельцев к европротоколу в целом. РСА предупреждает о мошенниках, которые, используя упрощенный процесс оформления без инспекторов, организуют подставные аварии и получают деньги от страховщиков.

РСА предоставил по запросу “Ъ” данные об использовании в 2025 году европротокола — способа оформления мелких ДТП без ГИБДД. За 11 месяцев (за весь год сведений еще не собрано) граждане направили страховщикам 761,7 тыс. заявлений для урегулирования ДТП европротоколом против 771 тыс. за аналогичный период прошлого года. Их доля в общем числе поданных заявлений по ОСАГО достигла 41%, увеличившись на 1,5 процентного пункта.

Признанный пострадавшим в аварии автовладелец при оформлении ДТП европротоколом может получить компенсацию ущерба на сумму до 400 тыс. руб. при отсутствии разногласий между участниками происшествия и при фиксации обстоятельств происшествия в мобильном приложении. При разногласиях лимит снижается до 200 тыс. руб. Если разногласий нет, но нет фотографий аварии, лимит составляет 100 тыс. руб. При разногласиях и отсутствии снимков выплаты не осуществляются. Европротокол также не применяется, если в аварии участвовало более двух авто либо у одного из водителей нет полиса.

Доля оформляемых европротоколом мелких аварий заметно отличается в разных регионах (см. таблицу). В Приморском крае она составляет 71,1%, в Новосибирской области — 64,6%, в Самарской области — 51,6%. Но на Камчатке этот показатель составил 8,4% ДТП, в Ненецком автономном округе — 19,9%.

Как в России оформляют мелкие аварии без ГИБДД Топ-10 регионов с наибольшим числом заявлений о ДТП, оформленных европротоколом Выйти из полноэкранного режима Регион Число заявлений Доля заявлений от общего числа заявлений по ОСАГО (%) Москва 65 485 31,9 Московская область 42 342 34,9 Новосибирская область 32 837 64,6 Приморский край 27 930 71,1 Челябинская область 24 599 50,7 Башкирия 24 157 49 Санкт-Петербург 23 305 30,1 Самарская область 22 363 51,6 Свердловская область 21 517 46,4 Татарстан 19 714 29,5 Открыть в новом окне Топ-10 регионов с наименьшим числом заявлений о ДТП, оформленных европротоколом Выйти из полноэкранного режима Регион Число заявлений Доля заявлений от общего числа заявлений по ОСАГО (%) Калмыкия 1 189 34,8 Северная Осетия 1 188 30,6 Тува 1 183 51,3 Карачаево-Черкесия 1 088 30,6 Магаданская область 785 48,5 Еврейская АО 558 38,6 Ингушетия 531 15,3 Камчатский край 377 8,4 Чукотский АО 140 42,7 Ненецкий АО 76 19,9 Открыть в новом окне Источник: Российский союз автостраховщиков, данные за 11 месяцев 2025 года.

Доля аварий, оформляемых без ГИБДД, вряд ли будет сильно расти в ближайшие годы и в итоге не превысит 50%, прогнозирует руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов. Причина — в большом количестве разнообразных «сдерживающих» факторов, говорит он.

У многих водителей, напоминает эксперт, есть каско (уровень проникновения этого вида страхования РСА оценивает в 20%): таким автовладельцам при ДТП нужно вызывать инспектора и получать справку от полиции для страховой. Петр Шкуматов отмечает, что, согласно оценкам экспертов, в 10% случаев ДТП сумма причиненного ущерба превышает 400 тыс. руб. 6–7% водителей ездят без ОСАГО: если с их участием происходит авария, то европротокол также неприменим.

Популярность «упрощенки» растет медленно из-за низкого уровня доверия к этому инструменту, поясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Многие до сих пор считают, что европротокол — это инструмент обмана, и вероятность остаться без выплаты крайне высока при малейшей ошибке в документах,— поясняет он.— Из-за низкого уровня доверия к системе многие предпочитают дождаться инспекторов». Эксперт также отмечает проблему страховых комиссаров, зарабатывающих на оформлении аварий. Такие комиссары приезжают на место до ГИБДД, предлагают пострадавшему водителю получить деньги за причиненный ущерб на месте, взамен заключают с автовладельцем договор цессии и доверенность, позволяющую представлять права пострадавшего в судах. На основании этих документов комиссары взыскивают со страховщиков компенсацию ущерба, сумма которой превышает выплату, осуществленную на месте.

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, в свою очередь, рассказывает о новом виде мошенничества с европротоколом, который стал активно применяться в 2025 году. Суть сводится к тому, что мошенники инсценируют ДТП с участием двух машин, на одну из которых оформлен полис типа «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных водителей). Извещение о ДТП оформляется вручную, в него вписывается несуществующий водитель (иногда — с выдуманными данными), но страховая проверить это не может. Фотографии с ДТП делаются через мобильное приложение, что дает основание для выплаты в 400 тыс. руб. Такие мошенники распространены, по данным РСА, в Приморском крае и Новосибирской области. Для противодействия этому виду мошенничества, сказал господин Ефремов, сейчас готовятся изменения в закон об ОСАГО.

