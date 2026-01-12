СМИ: Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в ОАЭ

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования, которое ведется в Дубае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах и логистической отрасли. По данным издания, в отношении бизнесмена избиралась подписка о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

По словам еще одного собеседника, близкого к самому господину Шишкареву, правоохранительные органы ОАЭ ранее опрашивали его в рамках проверки заявления о возможных угрозах со стороны предпринимателя в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании, пишет РБК. В группе «Дело» от комментариев об ограничительных мерах отказались. Вечером 11 января в телеграм-канале Сергея Шишкарева была опубликована цитата из романа Андрея Константинова «Бандитский Петербург»: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил». РБК направил запросы в полицию и прокуратуру Дубая.

Сергей Шишкарев основал группу «Дело» в 1993 году и руководил ею до 1999 года, после чего трижды избирался депутатом Госдумы. С 2014 года он является президентом группы, а в настоящее время возглавляет совет директоров холдинга. «Дело» вошло в число крупнейших логистических компаний страны после приватизации «Трансконтейнера», контроль над которым был получен в 2019 году за 60,3 млрд руб., что вдвое превысило стартовую цену аукциона. В конце того же года в капитал группы вошел «Росатом», доведший свою долю в 2022 году до 49%.

Вячеслав Рыжков