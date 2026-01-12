Возбуждено уголовное дело после массового отравления туристов в Шерегеше
По факту массового отравления посетителей бара Grelka на территории горнолыжного курорта Шерегеш (Кузбасс) возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.
Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Сибирь», управление областного Роспотребнадзора в ходе проверки выявило у четырех работников заведения норовирус. О массовом заражении туристов в конце прошлой недели сообщалось в соцсетях.
Прокуратура региона организовала проверку. После информации о массовых отравлениях бар Grelka объявил о временной приостановке работы.