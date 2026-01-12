Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Возбуждено уголовное дело после массового отравления туристов в Шерегеше

По факту массового отравления посетителей бара Grelka на территории горнолыжного курорта Шерегеш (Кузбасс) возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», управление областного Роспотребнадзора в ходе проверки выявило у четырех работников заведения норовирус. О массовом заражении туристов в конце прошлой недели сообщалось в соцсетях.

Прокуратура региона организовала проверку. После информации о массовых отравлениях бар Grelka объявил о временной приостановке работы.

Александра Стрелкова

