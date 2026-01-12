Трамп: ExxonMobil не допустят до инвестпроектов в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен блокировать сделки с нефтегазовой корпорацией ExxonMobil, связанные с вложениями в нефтяную отрасль Венесуэлы. Такое решение было принято после того, как глава ExxonMobil Даррен Вудс назвал республику «непривлекательной для инвестиций».

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Как сообщает Reuters, Дональд Трамп сказал журналистам, что ему не понравилась реакция корпорации. «Они слишком хитрые»,— добавил он и уточнил, что будет склонен «не пускать Exxon» на территорию Венесуэлы.

9 января в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с руководителями ведущих энергетических компаний. На ней Даррен Вудс отметил , что активы ExxonMobil в стране дважды подвергались конфискации. Он заявил, что необходимо внести изменения в законодательство страны в отношении углеводородов и обеспечить надежную защиту инвестиций.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Временным президентом стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента. Госдеп заявлял, что дальнейший план США в отношении Венесуэлы состоит из трех пунктов, в числе которых продажа венесуэльской нефти.

Влад Никифоров