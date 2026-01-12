CNN: Трамп обсудит с Советом нацбезопасности действия в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп 13 января планирует встретиться с Советом национальной безопасности для обсуждения возможных вариантов действий в отношении Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, господину Трампу уже предоставили возможные сценарии, среди которых кибероперации против иранских силовых структур, новые санкции в отношении ключевых секторов иранской экономики, а также поддержка протестующих путем предоставления им доступа к спутниковому интернету. Американские чиновники уточнили, что ни один вариант не предполагает ввода американских войск в Иран.

Дональд Трамп предупредил, что США «вмешаются», если власти Ирана продолжат расстреливать протестующих. «Это не означает ввод войск на землю, но это означает нанесение им очень, очень сильных ударов»,— говорил он.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. По данным правозащитной организации HRA, погибли более 500 человек. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил в организации протестов США и Израиль.

