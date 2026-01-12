В Пермском крае сократят время продажи алкоголя

В Пермском крае с 1 марта 2026 года сократят время продажи алкогольных напитков на один час. Приобрести алкоголь будет возможно с 8:00 до 22:00.

«Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»,— сообщила пресс-служба краевого правительства «РИА Новости».

В 2025 году ограничения на продажу алкоголя ввели несколько регионов. В Вологодской области время продажи спиртных напитков сократили до двух часов в день. К началу 2026-го в регионе закрылись все алкомаркеты. Менее жесткие ограничения были введены в Бурятии, Якутии, Калмыкии, Камчатском крае и других.

