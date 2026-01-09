Губернатор Вологодской области заявил о закрытии всех 610 алкомаркетов в регионе

Все 610 работавших в Вологодской области алкомаркетов закрылись или изменили ассортимент, сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, понятия «алкомаркет» в регионе более не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Например, все магазины сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты». В общей массе товаров на полках остается только 20% алкоголя, и он представлен в отдельных залах, написал господин Филимонов в Telegram-канале. Магазины «Красное & Белое» перестали продавать спиртное и покупают новые вывески.

Среди сменивших формат региональных алкомаркетов губернатор отметил «Северный градус». Магазин переименован в «Каждая покупка в радость» по всей Вологодской области.

Из 125 наливаек, добавил Георгий Филимонов, в регионе закрыты или сменили формат уже 75. Еще за 50-ю власти продолжают следить. Господин Филимонов уточнил, что тенденция во многом связана с программой поддержки «5:3:3». За смену профиля, то есть открытие точек общепита вместо наливаек, бизнесу выдают льготный заем до 5 млн руб. под 3% на три года, пояснил губернатор. В 2025 году выдано 16 таких кредитов на 60,1 млн руб.

Отдельно Георгий Филимонов рассказал о ситуации с оборотом вейпов в регионе. Из 316 магазинов с такой продукцией закрылись 218. Вологодская область, напомнил господин Филимонов, была одной из первых, кто заявил о необходимости «принятия централизованных решений для борьбы с продажей этой отравы».

В течение 2025 года вологодский губернатор неоднократно отчитывался о сокращении продажи алкоголя в регионе. Кроме того, в области по будням реализация спиртного разрешена с 12:00 до 14:00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы алкоголь можно купить с 8:00 до 23:00.

Об эффективности региональных ограничений продажи алкоголя — в материале «Ъ» «Недоливы на местах».