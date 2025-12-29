В борьбу за трезвость — запоем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала 2025 года власти ряда российских регионов начали активную борьбу с алкоголизацией населения, вводя ограничения на торговлю спиртным. Такие инициативы стали приниматься в том числе под лозунгами борьбы с «наливайками» — заведениями общепита, расположенными в многоквартирных домах или возле них, которые, в отличие от ритейлеров, могут продавать алкоголь в ночное время. Соответствующий федеральный закон, расширивший полномочия регионов в борьбе с такими заведениями, был принят в феврале 2024 года, но наибольший размах его применение приняло только в 2025 году.

В первую очередь ограничения стали ассоциироваться с Вологодской областью, где региональные власти с марта 2025 года разрешили продавать алкоголь только два часа в день — с 12 до 14 часов. В праздничные дни, среди которых, например, 1 мая, 12 июня, 1 сентября, 4 ноября торговля спиртным и вовсе была запрещена. Вслед за этим ряд других регионов поддержал эту инициативу.

Власти Бурятии также скорректировали режим продажи спиртного: с 1 марта 2025 года реализовывать такую продукцию можно с 11 до 20 часов (ранее можно было с 9 до 21 часа). Разной степени серьезности меры были введены в Забайкалье, Якутии, Калмыкии, Камчатском крае, Калужской, Кировской, Костромской, Амурской, Мурманской, Иркутской областях. В стороне не осталось и заксобрание Петербурга, выступившее за запрет ночной продажи алкоголя в заведениях общепита в жилых домах в 18 районах города.

С 1 сентября 2025 года власти Подмосковья запретили размещать в жилых домах алкомаркеты. А с 1 марта 2026 года реализацию алкоголя в точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят до двух часов в день — с 13 до 15 часов.

В том числе из-за подобных мер в 2025 году франчайзи оставили на 42% меньше заявок на покупку франшиз пивных магазинов и маркетбаров. Ограничительные легальной торговли алкоголем меры вызывают опасения у участников рынка и Росалкогольтабакконтроля, считающих, что действия региональных властей создают угрозу роста нелегальных каналов реализации спиртного.