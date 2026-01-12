За два дня в Москве расплавили 750 тыс. кубометров снега

Коммунальные службы Москвы за два дня вывезли на снегоплавильные пункты около 750 тыс. куб. м снега. Количество выпавшего снега в столице 9 января побило рекорд 1976 года.

В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили ТАСС, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются круглосуточно. «К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 см снега»,— добавили там.

Снегопад в Москве и области начался днем 8 января. Всего с начала года в столице выпало 35 мм осадков, что составляет 67% от месячной нормы. К 11 января высота снега составила 37 см. Из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны и отменены десятки рейсов.