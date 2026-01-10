Накануне в Москве прошел рекордный за последние 50 лет снегопад — за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Высота снежного покрова в столице достигла 39 см, уточнил Евгений Тишковец. Он отметил, что выпавшие 9 января осадки побили рекорд 1976 года — тогда в городе зафиксировали 12,9 мм осадков. Не хватило всего 1 мм, добавил синоптик, чтобы установить рекорд всего января, который держится с 1970-го. «То есть, такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет!» — пояснил господин Тишковец в Telegram-канале.

По словам эксперта, самые высокие сугробы образовались на Балчуге и в Тушино. В Подмосковье высота снежного покрова достигла 51 см. Рекордное количество снега зафиксировано в Черустях, Михайловском и Серпухове.