Власти Ирана объявили национальный траур по погибшим на протестах силовикам

Правительство Ирана объявило трехдневный траур по погибшим во время «сопротивления США и Израилю». Власти страны заявляли, что во время разгона протестов были убиты 38 сотрудников правоохранительных органов.

«Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур»,— сообщило государственное телевидение Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал граждан принять участие в марше национального сопротивления и осудить насилие. Он добавил, что не позволит бунтовщикам разрушить страну. В организации массовых протестов он обвинил США и Израиль.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. По данным правозащитной организации HRANA, с начала протестов погибли как минимум 538 человек, в числе которых 48 сотрудников сил безопасности. Арестованы более 10,6 тыс. человек. Более трех суток в стране отключен интернет.

