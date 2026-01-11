Президент Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан днем 11 января выступил с речью в связи с продолжающимися в стране акциями протеста. Их организаторами он назвал власти США и Израиля, которые, по его словам, отдают приказы «бунтовщикам» создать нестабильность в стране, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Vahid Salemi / AP Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Vahid Salemi / AP

Масуд Пезешкиан заявил, что враги Ирана хотят «посеять хаос и беспорядок» в стране после 12-дневной войны. Речь идет о военном конфликте Ирана и Израиля, который длился с 13 по 25 июня 2025 года. В своей речи господин Пезешкиан отделил обычных протестующих от «террористов, связанных с иностранными державами».

Господин Пезешкиан призвал протестующих дистанцироваться от «бунтовщиков и террористов», которые «убивают невинных людей, поджигают мечети и нападают на государственную собственность».

28 декабря в Тегеране прошла акция протеста представителей малого бизнеса из-за резкой девальвации национальной валюты и роста цен. К ним быстро присоединились обычные жители столицы. Затем акции протеста распространились по всей стране. Сообщалось о жертвах среди протестующих и сотрудников правопорядка. В своей речи Масуд Пезешкиан заверил, что правительство «полно решимости решить экономические проблемы народа». Он заявил, что власти страны «готовы выслушать свой народ».